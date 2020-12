Nelle scorse settimane si sono conclusi i lavori di rifacimento della recinzione presso il campo da calcio “Cuoghi”. Il muro di delimitazione del campo, ormai logorato dal tempo, è stato sostituito con una nuova recinzione in ferro zincato a caldo, più sicura ed esteticamente più gradevole (di seguito le foto di prima e dopo i lavori).

Approfittando delle chiusure forzate causa COVID, questa settimana si stanno svolgendo interventi di manutenzione straordinaria al Bocciodromo. Per questi lavori è stata emessa ordinanza di chiusura totale al traffico e l’istituzione di un divieto di sosta con rimozione forzata di parte del piazzale di Via Mondaini, lato sud/ovest (di fronte a Via Statale), dalle ore 7.00 del 21/12/2020 alle ore 20.00 del 26/12/20.

“In linea con quanto approvato nel DUP – afferma l’assessore Monica Lusetti – una forte attenzione è rivolta agli interventi sugli impianti sportivi. Approfittiamo dei momenti di chiusura forzata per intervenire senza provocare disagi alle associazioni sportive. Al momento sono iniziati i lavori presso il Bocciodromo, al fine di adeguare gli impianti per ottenere il CPI (Certificato Prevenzione Incendi). Il processo di adeguamento inizia ora per completarsi nel 2021. Gli uffici si stanno già adoperando anche per completare gli interventi al centro sportivo Ferrari, il quale è già stato oggetto di importanti lavori strutturali e di impiantistica nei mesi scorsi. Il centro sportivo Menotti sarà il prossimo impianto sul quale si concentreranno gli interventi di riqualificazione e messa a norma: sono previsti l’adeguamento impiantistico ed altre migliorie. L’Amministrazione intende sostenere la pratica sportiva– conclude Lusetti – puntando ad avere impianti riqualificati, sicuri e funzionali”.