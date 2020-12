Si rende noto alla cittadinanza che nelle giornate di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre, gli uffici comunali saranno accessibili solo nelle ore mattutine, fino alle ore 13.

Sabato 26 dicembre gli uffici comunali saranno chiusi, ma dalle ore 08 alle 12, sarà effettuata una reperibilità telefonica al n. 334-3477589 per le denunce di morte e al numero 329/3191683 per la concessione dei loculi.

Sabato 2 gennaio 2021 gli uffici comunali saranno chiusi, ma è prevista la reperibilità con presenza in ufficio di un operatore. Suonare il campanello o chiamare sempre i numeri elencati, negli orari indicati: operatore in servizio dalle 8:30 alle 12:30, suonando il campanello a lato

Numero anagrafe per denunce di morte: 0536-833223 / 334-3477589; numero economato per servizi cimiteriali e concessione loculi: solo via telefono o email, economato@fiorano.it

Si comunica ai cittadini, altresì, che il mercato settimanale del giovedì, a Fiorano, si terrà regolarmente nelle giornate di giovedì 24 dicembre e giovedì 31 dicembre per le sole attività dirette alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, in conformità alle nuove misure contro la diffusione del Covid19.

I banchi (si ripete, di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici) potranno essere posizionati nei posteggi di competenza.