Per lavori di manutenzione sulla rete idrica in via Lasagni nella giornata di domani mercoledì 23/12/2020 verrà parzialmente interrotta l’ erogazione dell’ acquedotto relativamente alle reti che servono le frazioni di Bagno e Masone in comune di Reggio Emilia.

L’ intervento iniziera’ alle 7 del mattino e terminera’ alle 14, salvo imprevisti. Si potranno verificare quindi cali di pressione ed interruzioni per tutta la durata dei lavori. Gli impianti devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.