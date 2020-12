Nei prossimi giorni la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto distribuirà ad amici, collaboratori, sostenitori e tutti i cittadini in modo gratuito il nuovo calendario 2021. Una tradizione che si ripete, un modo di rinsaldare ogni anno la vicinanza tra la Pubblica Assistenza e la comunità appenninica, donando uno strumento semplice ma significativo che potrà accompagnarla per 12 mesi.

“Io sono perché noi siamo” è il titolo dato al calendario 2021, fortemente legato al periodo che stiamo attraversando, in cui la solidarietà, l’aiuto reciproco, la capacità di affrontare i problemi legati alla pandemia con la forza della comunità sono di un’importanza letteralmente vitale. “Quest’anno sono i volontari a “metterci la faccia”, mostrando, insieme a tutta la loro passione per il volontariato, anche il loro lato professionale in un momento delicato come l’emergenza Covid” spiega il Presidente della Croce Verde Iacopo Fiorentini.

“Il filo conduttore per il 2021 è infatti il forte legame che unisce la vita di tutti i giorni alla divisa. Una passione, quella per aiutare chi ha bisogno, che i nostri volontari esprimono con fierezza e che nei giorni della pandemia è stata messa in gioco in modo encomiabile. Spesso si ha la sensazione che il tempo per conciliare lavoro, studio, famiglia non sia mai abbastanza, eppure le pagine del calendario dimostrano che sono tante per le persone che nonostante tutti gli impegni riescono a esserci, per fare qualcosa di veramente importante all’interno della Croce Verde che nel 2020 ha festeggiato il suo 45º compleanno. Un percorso parallelo a quello che si fa ogni giorno, in equilibrio con i propri vincoli professionali e familiari, ci può essere. Questo è il messaggio che, in modo spontaneo, abbiamo voluto attribuire al nostro calendario, e che auspichiamo possa essere di stimolo anche quando presenteremo i prossimi corsi per diventare volontari: in Croce Verde c’è un posto per tutti, siamo una grande famiglia che ha bisogno di voi per andare avanti”. Prosegue Fiorentini: “I calendari verranno distribuiti dai nostri amici Alpini di Castelnovo nelle case, oppure si possono trovare alla nostra sede, in via dei Partigiani 10, o ancora nelle piazze durante la campagna di tesseramento 2021”. Conclude il Presidente della Pubblica Assistenza: “Colgo l’occasione, insieme al Consiglio Direttivo, per rivolgere a tutti i nostri più sinceri Auguri di Buon Natale e di un 2021 ricco di serenità, della quale abbiamo tanto bisogno. È stato un anno difficile, che ci vede ancora impegnati nella lotta a questo virus e che ha messo a dura prova le nostre risorse e le nostre forze. Non abbiamo mai mollato, traendo enorme energia dalla vicinanza e dal sostegno di tutta la cittadinanza. Il principale ringraziamento va proprio ai nostri instancabili volontari e collaboratori, che con dedizione, impegno, sacrificio e costanza, sono stati sempre in prima linea rischiando in prima persona ogni giorno. Sarà un Natale diverso, particolare, ma ricco di speranza.

Speranza per il futuro, speranza di tornare presto alla normalità che conosciamo e amiamo. Buon Natale e buon anno nuovo!”.