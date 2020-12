Prosegue la rassegna dedicata al mondo della natura promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Formigine, in collaborazione con la cooperativa sociale La Lumaca.

Il Centro di Educazione Ambientale di Villa Gandini (via sant’Antonio 4) ha potuto, anche in questo periodo di restrizioni, continuare la sua proposta formativa dedicata ai bambini, nel rispetto dei protocolli anticontagio; mentre per gli adulti sono stati organizzati appuntamenti online. Il fine è sempre quello della promozione di comportamenti più consapevoli e rispettosi nei confronti dell’ambiente; attraverso la conoscenza, l’osservazione, il gioco e le emozioni.

Tante ancora le iniziative in programma: domani (martedì 22 dicembre) si terrà il laboratorio “Regali in lattina”, che insegnerà a bambini e ragazzi (6 -13 anni) come realizzare piccoli pensieri natalizi per gli amici più cari. Sempre domani, il laboratorio artistico online dedicato agli adulti “Impacchettiamoli!” permetterà di progettare originali carte regalo ispirate ad artisti contemporanei.

L’anno nuovo non potrebbe iniziare meglio con gli ultimi due appuntamenti a calendario: martedì 12 gennaio, con il laboratorio sensoriale “Il mio nuvolario”, nel quale i ragazzi da 6 a 10 anni realizzeranno uno speciale dizionario in 3d per riconoscere le nuvole.

Infine sabato 16 gennaio è in programma un grande gioco all’aperto dedicato ai ragazzi da 11 a 14 anni. Con “Mille e una cosa da scoprire” si andrà alla ricerca di elementi naturali che dimostrano alcune verità scientifiche.

L’iscrizione è obbligatoria (Tel. 3805889716, ceasformigine@lalumaca.org o nella form online accessibile dall’home page del sito www.comune.formigine.mo.it).