Doppia sede, onde evitare i problemi di assembramento, per la Coppa caduti di Brema. Riccione e Forlì hanno ospitato le gare della fase regionale del campionato italiano a squadre maschili e femminili con finali previste in primavera. Anche se qualche squadra manca, i numeri di formazioni iscritti a questa edizione sono comunque a livelli record: 26.

Nel concentramento a 15 squadre di Riccione, tra le onde di Imolanuoto CN Uisp BO, Azzurra91 BO e DeAkker team BO, per i nostri colori erano in gara Maranello Nuoto e Team Nuoto Modena. In quello a 12 di Forlì che risultava oggettivamente meno “forte” in gara invece la formazione maschile di Sweet Team Modena e NS Emilia che è una nuova formazione che unisce varie piscine gestite da Nuova Sportiva e che inserisce i giovani atleti di Formigine. Tra questi , in evidenza le migliore prestazioni del concentramento di Emma Zanni sia nei 200 misti che nei 100- 200 rana che Nicolas Farina nei 400 misti.

Riccione ha mostrato invece protagonista Chiara Fontana che per Azzurra91 si è aggiudicata con 2’10”21 i 200 dorso e 2^ nei 400 misti e la vignolese Giorgia Guerra nei 200 rana per DeAkker. Un poco sballottati i giovani di Maranello e TNM che in evidenza trova la solita Martina Mecugni a stile.

I punteggi sviluppati dai tempi conseguiti, andranno a comporre la classifica nazionale che andrà a definire la serie A1 e A2 che disputeranno la finale scudetto e la serie B.