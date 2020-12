Ieri mattina si è svolta, a Borgo Tossignano, l’inaugurazione di una postazione di rianimazione dotata di defibrillatore. Presenti i vigili del fuoco di Bologna insieme alle autorità comunali della Valle del Santerno, il sindaco di Fontanelice e di Borgo Tossignano, il 118, il Direttore dell’ASL di Imola, il comandante della locale stazione dei carabinieri. La cerimonia si è svolta nel rispetto della normativa anti Covid.

Il defibrillatore è stato posizionato, strategicamente per tutta la vallata, in via Allende a Borgo Tossignano, nell’area artigianale/industriale. Il totem con il DAE di via Allende costituisce un’importante risorsa per le emergenze sanitarie per tutti i centri abitati del comprensorio del Santerno.