Sarà un Natale un po’ diverso dal solito, a causa delle restrizioni dovute all’emergenza da Covid-19, ma l’amministrazione di Fiorano Modenese non vuole mancare di fare sentire la propria vicinanza ai cittadini, specie in questo periodo. Una vicinanza per lo più virtuale, con eventi ed iniziative online proposte alle famiglie, a grandi e bambini.

Le feste cominciano, come da tradizione fioranese, con un regalo: il tradizionale libro strenna ‘Mi ritorna in mente 7’ che verrà donato ai cittadini da amministratori ed autori (luigi Giuliani e Luciano Callegari), insieme agli sponsor, il presidente Lapam (sede di Fiorano), Ercole Leonardi; Paride Pini e Silvia Pini della Poligraph e di “Fattore P”, domenica mattina 20 dicembre, in piazza Ciro Menotti, dalle 11 alle 12.30.

Prosegue nel pomeriggio, dalle 15 alle 17 con le proposte ludiche per bambini dagli 8 anni e ragazzi delle scuole medie e superiori in numero massimo di 20/25 per volta in diverse zone e quartieri del Comune di Fiorano Modenese, a cura degli educatori del Gruppo Babele. Prenotazione obbligatoria: info@gruppobabele.it.

Alle 17.00, comodamente seduti a casa appuntamento in streaming sulla pagina fb dell’associazione INarte, con il “Te’ delle cinque”. In diretta l’intervista a Hafez Haidar, docente, scrittore e traduttore, candidato Premio Nobel per la Pace nel 2017, a cura della giornalista Laura Corallo, video di Orazio Giannone.

Alle 21, sarà possibile vedere le riprese in anteprima, del cortometraggio ‘Pandemia Time’ girato anche a Fiorano Modenese, in diretta streaming sulla pagina fb di ‘Vista sull’Europa’ e sul canale you tube dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico. Interverranno il regista Ado Hasanovic, l’organizzatrice Roberta Biagiarelli e il vicesindaco di Fiorano Modenese, Morena Silingardi. ‘Pandemia Time’ è frutto del workshop cinematografico curato dal regista AdoHasanovic, nell’ambito del progetto “Stand Up Women!”, la seconda edizione di “Vista sull’Europa”, promosso dalle amministrazioni comunali di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Prignano sulla Secchia, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e organizzato dall’associazione Babelia& C, a cura di Roberta Biagiarelli. I partecipanti al workshop e il gruppo di lavoro racconteranno l’esperienza vissuta per realizzare il cortometraggio.

Anche i pittori di ‘Arte e Cultura non hanno voluto mancare questo Natale, con la loro tradizionale mostra collettiva degli artisti associati, anche se virtualmente sulla pagina fb di Michela Montagano con tag Antonella Pecoraro.

Le iniziative di Natale a Fiorano Modenese proseguono poi martedì 22 dicembre dalle ore 17 alle ore 18, con il laboratorio gratuito online per ragazzi “Il mondo segreto delle app”, a cura di associazione Lumen di Casa Corsini e venerdì 25 dicembre, con un nuovo appuntamento del “Te’ delle cinque” che presenta, in diretta streaming, le poesie di Natale di e con il poeta Sergio Camellini.

Fino a giovedì 31 dicembre al BLA di via Silvio Pellico installazione “Le madri fondatrici dell’Europa”, a cura di associazione Babelia e progetto Vista sull’Europa

Fino al 6 gennaio, sempre al BLA, mostra esposizione di disegni dei bambini della scuola materna Coccapani e albero di Natale suggestivo, costruito con vecchie enciclopedia, dai ragazzi del Gruppo Babele, per condividere con la comunità civile, in una sorta di dono, il frutto del loro ingegno e delle loro mani.

E sempre fino al 6 gennaio è possibile adottare un presepe a distanza oppure a domicilio contribuendo alla sopravvivenza del Museo del presepe etnico di Fiorano Modenese (info 345 0851656 o 335 5273740).