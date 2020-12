Quest’anno causa pandemia Avis Sassuolo che da anni collabora con Telethon nella Maratona raccolta fondi per la ricerca sulle Malattie Genetiche, non è potuta andare con i propri volontari in Piazza e all’interno dei Centri Commerciali per la consueta vendita dei Cuori di Cioccolato.

Ciò nonostante Avis Sassuolo non si è scoraggiata e con tutte le attenzioni sulle misure di prevenzione ha deciso di sostenere la Maratona Telethon vendendo i cuori davanti alla propria Sede di Via Decorati al Valor Militare,14 nei giorni di apertura e per tutta la giornata di Domenica 20 Ottobre.