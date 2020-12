I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, nell’ambito di controlli in materia di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso, sono intervenuti presso un ristorante in zona Corticella individuando un lavoratore irregolare di nazionalità cinese. A seguito di ulteriori accertamenti quest’ultimo è risultato essere privo di regolare permesso di soggiorno e con un decreto di espulsione in atto.

Per questi motivi sono starti denunciati, oltre al lavoratore irregolare e clandestino, anche il titolare del ristorante, e l’amministratore di fatto dell’esercizio commerciale.

All’interno del ristorante i militari operanti hanno rinvenuto anche un ingente quantitativo di dispositivi di protezione individuale (mascherine facciali, FFP2, tute mono uso, visiere e occhiali protettivi) destinati alla vendita.

Tali dispositivi sono poi risultati essere non conformi alle disposizioni vigenti di cui al Decreto Legislativo 206/2005 (“codice al consumo”) e al Decreto Legislativo 475/1992 (“marchio CE”) e, pertanto, sono stati sequestrati.

Inoltre, il ristorante non era in possesso dei requisiti previsti per la vendita di tali prodotti.

L’attività ispettiva, condotta dai finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Bologna, testimonia l’impegno della Guardia di Finanza a tutela della salute dei cittadini e dell’economia nazionale nel particolare momento che sta vivendo il Paese. In tale contesto inedito, il Corpo è schierato in prima linea nel concorrere al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, rafforzando ulteriormente, in ossequio alle sue specificità di polizia economico-finanziaria, le attività operative a contrasto delle frodi e delle pratiche commerciali disoneste e ponendosi quale sicuro punto di riferimento per la collettività.