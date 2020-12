Tre incontri on line per aspettare insieme il Natale. La Biblioteca di Castelnuovo Rangone e Montale si prepara alle festività con alcuni appuntamenti rivolti ai più piccoli, pubblicati sulla sua pagina Facebook.

Si comincia lunedì 21 dicembre alle 17 con il laboratorio “Biglietti pop-up!” guidato da Maria Elisa De Benedetti (è possibile ritirare l’occorrente per il laboratorio in biblioteca, telefonando allo 059-534874 o mandando un messaggio Whatsapp al 335-1817943, per concordare data e ora del ritiro) e si prosegue mercoledì 23 dicembre alle 17 con il video-racconto “L’elfo del bosco incantato”, con narrazione del volontario della biblioteca Daniele Franchini.

Ultimo appuntamento in agenda è giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, quando alle 17 le bibliotecarie faranno gli auguri a tutti gli utenti, sempre a distanza dalla pagina Facebook.

Si ricorda che da inizio mese è di nuovo attivo il servizio di prestito: è dunque possibile restituire in autonomia i libri presi in prestito, utilizzando l’apposito box all’interno della biblioteca, e concordare il ritiro dei nuovi prestiti per telefono o mail (Castelnuovo 059-534874, WhatsApp 335-1817943 / Montale 059-530527).

Per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria il numero massimo di prestiti è di 5 documenti a tessera, resta attivo il servizio di consegna a domicilio a cura dei volontari dell’Agesci.