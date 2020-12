Unioncamere e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con ART-ER organizzano per lunedì 21 dicembre (dalle 14.30 alle 16.30) un webinar sull’eco-design finalizzato ad approfondire i principali ambiti di attuazione per le aziende, tra cui l’estensione del ciclo di vita, il re-design del business in ottica di prodotto come servizio, i temi legati al riutilizzo, la logistica, l’imballaggio e le soluzioni per estendere il fine vita di un prodotto.

L’evento intende poi fornire esempi pratici di applicazione di un modello di business basato su un design sostenibile affinché questo possa divenire sempre più familiare a un numero sempre crescente di imprese e quindi attuabile in qualsiasi attività economica.

L’incontro si terrà tramite la piattaforma ZOOM, accessibile dal link pubblicato sul sito di Unioncamere Emilia-Romagna www.ucer.camcom.it dove è pubblicato il programma che contiene le informazioni tecniche utili.

Informazioni: Laura Bertella Unioncamere Emilia-Romagna tel. 051 6377045 e-mail: laura.bertella@rer.camcom.it