I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno denunciato un 46enne marocchino, senza fissa dimora, per rapina impropria e porto di armi od oggetti atti ad offendere. E’ successo ieri pomeriggio, quando l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Imola ha ricevuto la telefonata di un addetto alla sicurezza dell’Ipercoop del Centro Commerciale “Leonardo” che riferiva di essere stato minacciato da un cliente che per evitare di pagare due bottiglie di vino, gli aveva puntato contro un paio di forbici, intimandogli di lasciarlo stare e di non creargli problemi.

Appresa la notizia, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola si sono recati velocemente sul posto e hanno individuato il cliente nelle vicinanze del centro commerciale. Totalmente ubriaco, socialmente pericoloso e in possesso di un oggetto atto a offendere (forbici da potatura), il cliente è stato disarmato dai militari, identificato e affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Imola.