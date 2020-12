I donatori dell’Avis di Prignano hanno deciso di chiudere l’anno rivolgendo un pensiero a chi si trova in una situazione di disagio. In collaborazione con l’amministrazione comunale l’associazione donerà infatti a 25 famiglie del territorio, segnalate dai Servizi Sociali del Comune, generi alimentari di prima necessità affinché questi giorni di festa lo siano davvero per tutti. I prodotti saranno contenuti in due borse “giallo plasma” rigorosamente griffate Avis, che a loro volta potranno essere conservate e riutilizzate.

La consegna di queste food bag a nome dei 246 donatori prignanesi avverrà a ridosso del Natale e vuole rappresentare un ulteriore impegno di solidarietà nei confronti della comunità. Termina così un anno sicuramente da dimenticare, ma positivo per l’Avis di Prignano, che con 445 donazioni ha superato dell’ 8,2% la raccolta del 2019, un risultato che conferma la grande partecipazione dei donatori anche e soprattutto nei momenti più difficili.