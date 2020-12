E’ successo ieri mattina, durante una perquisizione domiciliare che i Carabinieri della Stazione di Dozza hanno eseguito a casa di tre persone, due maggiorenni e un minorenne, i cui nomi erano emersi durante un’indagine nata sui profili social di alcuni soggetti e finalizzata a smantellare il traffico di droga lungo la via Emilia.

Coadiuvati da “Geko”, il Pastore Belga Malinois di cinque anni appartenente al Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna, i militari hanno fatto irruzione nell’appartamento dei tre ragazzi trovando 160 grammi di marijuana e due piante di cannabis che uno dei due maggiorenni custodiva nell’appartamento, nove piante di cannabis e una serra artigianale costruita per la coltivazione domestica degli arbusti che il minorenne si era allestito in casa. La perquisizione domiciliare a carico del terzo soggetto non ha consentito di trovare alcuna sostanza stupefacente.

Alla perquisizione hanno partecipato anche i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola e della Stazione di Sesto Imolese. La droga è stata sequestrata e affidata ai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti di Bologna.