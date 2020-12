La Fiorentina non va oltre il pareggio casalingo contro il Sassuolo che a sua volta fallisce l’ennesimo esame da altissima classifica. La partita del Franchi e’ stata divertente e sempre in bilico: una traversa per parte, una di queste colpita dal migliore in campo, ovvero un ritrovato Franck Ribery. Il Sassuolo sblocca la partita gia’ al 12′ quando Traore, su assist di Berardi, e’ bravo ad eludere tutta la difesa viola e a portare ava

nti i suoi.

E’ il segnale che anticipa un primo tempo dominato in termini di possesso palla e controllo territoriale dalla squadra neroverde che pero’ commette lo sbaglio di non chiudere la gara. Molte delle responsabilita’ ricadono anche e soprattutto sulle spalle di Berardi che al 23′, quando Dragowski respinge sui suoi piedi una conclusione da fuori area di Rogerio, mette alto sopra la traversa da ottima posizione. A quel punto i padroni di casa ci credono e al 33′ pareggiano su calcio di rigore con Vlahovic: massima punizione conquistata da Ribery che subisce fallo in area da Locatelli.

Un pareggio finale che lascia deluse entrambe le squadre scese in campo.