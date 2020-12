La Città di Formigine continua a correre nella direzione dello sport. Nei mesi scorsi infatti sono stati programmati diversi interventi di manutenzioni straordinarie e realizzazioni di nuovi impianti, che si avvicinano ora alla propria conclusione. Tra dicembre e gennaio dovrebbe vedere la luce il campo da calcio a 7 in sintetico presso il comparto sportivo di Colombaro, con la speranza di poterlo inaugurare quanto prima, mentre si chiuderanno pressoché in contemporanea anche le applicazioni di migliorie e messe in sicurezza negli altri impianti sportivi.

Dal completamento del rifacimento della copertura del Palazzetto dello Sport di Formigine, al fine di impedire infiltrazioni d’acqua, al completamento ed alla sistemazione dell’impianto di illuminazione del campo comunale da rugby, entrambi in conclusione tra dicembre e gennaio. È questione di pochi giorni invece la sostituzione dell’accumulatore dell’acqua calda degli spogliatoi sotto la tribuna dello Stadio Pincelli, mentre andranno a gennaio l’adeguamento impiantistico della Palestra comunale di Corlo ai fini del rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi e la sostituzione di un generatore di calore di uno dei bruciatori dell’impianto termico degli impianti da tennis di Viale dello Sport.