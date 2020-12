Appello anche del sindaco di Sassuolo Francesco Menani ad Alessandro Venturelli il giovane 20enne di Sassuolo allontanatosi da casa sabato scorso 5 dicembre, senza dare più notizie e di cui sono ancora in corso le ricerche.

Alessandro,

siamo convinti tutti che tu non sia lontano e che tu stia bene, così come personalmente sono convinto che leggerai questo mio appello.

I tuoi genitori ti aspettano a casa per accoglierti a braccia aperte: scrivimi e ti prometto che verrò io stesso a prenderti ovunque tu sia.

Tutto si aggiusta nella vita, occorre avere coraggio per fare un passo indietro e tu, questo coraggio, ce l’hai. Sono un ottimo mediatore, se accetterai il mio aiuto ti garantisco che riusciremo a risolvere qualsiasi problema ci possa essere.

Ti aspetto: scrivimi quando vuoi e ti prometto che ti risponderò in pochi minuti. Tutta Sassuolo è in ansia per te: ascoltami, contattami e vedrai che tutto si risolverà.