Hanno preso il via i lavori di realizzazione del nuovo impianto semaforico con attraversamento pedonale per persone con disabilità visiva in via Galileo Galilei a Modena. Il nuovo semaforo entrerà in funzione nei primi mesi del nuovo anno.

L’impianto semaforico sarà collocato nel tratto a sud di via Galilei per servire il capolinea della linea 4 del trasporto pubblico in una zona dove, oltre al Comando della Polizia municipale e alla Motorizzazione civile, ci sono molte attività economiche nelle quali lavorano anche alcune persone con disabilità visive che, così, potranno raggiungere in piena sicurezza e autonomia la fermata del mezzo pubblico. La strada ha una larghezza di circa 10 metri.

Si tratta del ventesimo semaforo cittadino attrezzato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità visiva: sarà dotato di dispositivi acustici e di prenotazione pedonale per ipovedenti e completato di percorsi tattili Loges (Linea di orientamento, guida e sicurezza) per consentire il passaggio in autonomia anche a non vedenti e ipovedenti, che sono guidati fino alla pensilina del bus grazie anche all’inserimento nella pavimentazione dei marciapiedi di speciali piastrelle che consentono di riconoscere l’itinerario al contatto con i piedi o con il bastone di accompagnamento. L’intervento prevede anche l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche presenti sul percorso. Seguirà anche un adeguamento alla fermata del bus.

Il valore complessivo dell’intervento è di 74 mila euro, di cui quasi 52 mila euro sono finanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito di un bando specifico che assegna contributi fino al 70 per cento degli investimenti di questo tipo.