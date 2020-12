Martedì 15 e venerdì 18 dicembre in una fascia oraria che va dalle 13 alle 14 circa si svolgono lavori di aggiornamento del software della centralina telefonica del Comune di Modena con conseguente trasferimento delle linee telefoniche in due passaggi nei due giorni indicati.

Nel caso dovessero verificarsi disservizi o impossibilità a comunicare con gli uffici della Polizia Locale già il 15 e anche il 18 dicembre si potrà contattare i numeri telefonici di emergenza 059 350820 oppure 059 354822.

I numeri interessati dall’intervento al centralino comunale martedì 15 per un’ora e mezza circa sono quelli che incominciano per 059 2034, mentre venerdì 18 l’operazione riguarderà tutti gli altri numeri, sempre con durata dell’intervento stimata in poco più di un’ora.