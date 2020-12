Fino al 31 dicembre, causa lavori edili, viene modificata la viabilità nel tratto di corso Fanti dall’incrocio con via Menotti verso est (inizio ZTL): in particolare, il viene istituita temporaneamente una sola corsia a senso unico alternato per i mezzi di trasporto pubblico, di soccorso e veicoli autorizzati, che transitano in entrambe le direzioni di marcia (da e per la piazza dei Martiri); di conseguenza, viene introdotto il divieto di fermata negli stalli di sosta presenti sul lato Sud del corso, fra i numeri civici 14 e 32, con la temporanea soppressione di sette posti auto riservati ai titolari di permessi «Z e ZD e aventi diritto»; infine, per pedoni e ciclisti viene creata sul lato opposto, fra i numeri 29 e 37, una pista ciclopedonale protetta (posizionamento di cordolo con segnaletica verticale riflettente).

Tali variazioni, che salvo imprevisti dovrebbero durare fino alla fine del mese, sono dovute alla presenza di un cantiere privato per la ristrutturazione post-sisma di un edificio prospiciente.