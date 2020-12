Per le vacanze natalizie il FabLab Junior di Casa Corsini, a Fiorano Modenese, propone ai bambini che durante l’anno seguono con entusiasmo le sue attività, il ‘Christmas Camp’: ovvero tre laboratori “da asporto” da realizzare a casa.

Kit gratuiti (ma limitati come quantità) con tutto il necessario per fare tante attività, da ritirare nelle giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre, per poi creare il proprio laboratorio in famiglia, grazie ad un tutorial predisposto dalle educatrici. I laboratori sono per la fascia d’età 6 – 9 anni e riguardano pixel art, robot unplugged e circuiti. Sono realizzati grazie al contributo di Fondazione di Modena e in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese.

I kit sono già prenotabili (info@casacorsini.mo.it) e sono ritirabili a Casa Corsini, mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

I laboratori “Abbiamo creato questi kit con materiali semplici – spiega la responsabile educativa del FabLab Junior Alice Fregni – per augurare buon Natale ai più piccoli in modo tangibile e per permettere alle famiglie di svolgere un’attività comune nei giorni di festa. I laboratori sono nati per essere svolti con l’aiuto di un adulto proprio perché nel periodo natalizio c’è qualche momento in più da dedicare all’imparare e al divertirsi insieme”.