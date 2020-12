Vincono in tre: Olivier Irabaruta, Giovanni Grano e Giovanna Epis. Irabaruta (Burundi, tesserato per la Quercia Trentinagrana) è il primo a presentarsi sulla linea del traguardo della Maratona di Reggio Emilia, valida per il campionato italiano assoluto. Terzo, e primo italiano, il molisano Giovanni Grano (Atletica Isernia, 2h14’31), che ritocca il personale e conquista il primo tricolore in carriera. Al femminile mette tutti d’accordo la veneta Giovanna Epis (Carabinieri), che vince la gara col nuovo personale di 2h28’03, conquista il primo tricolore in carriera e conferma il pass olimpico che già aveva.

Il quarto vincitore è la Tricolore Sport Marathon, che costretta a rinunciare alla tradizionale Maratona di Reggio Emilia, organizza una gara d’elite in piena pandemia, nel rispetto delle norme federali anti-Covid. Un messaggio importante in vista, si spera, della ripartenza 2021.

Nuovo di zecca il percorso, un anello (quattro giri) ricavato all’interno della zona industriale di Mancasale, con partenza e arrivo davanti ai padiglioni dell’Ente Fiera. Competizione chiusa al pubblico, tracciato con poche curve; meteo ok: sole e 2° gradi alla partenza (ore 9.30). Dopo l’Inno di Mameli eseguito dalla fanfara dei Bersaglieri di Scandiano e lo start del sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, il via per 110 atleti…in maschera, col dispositivo di protezione rimosso dopo i primi 500 metri. Oltre 10 i ritiri durante la competizione (Alessandro Giacobazzi e Teresa Montrone, per fare due nomi tra i più attesi); allo speaker Roberto Brighenti il compito di raccontare gli sviluppi agli addetti ai lavori e alle autorità presenti.

“Giornata da incorniciare – il commento di Giovanna Epis, che ha fatto corsa di rimonta sulla svedese Charlotta Fougberg – Percorso fantastico, temperatura ideale. Sono felicissima. E’ una cosa molto soggettiva, ma personalmente correre in circuito da un punto di vista psicologico mi ha aiutato molto. Ora il mio obiettivo sono le Olimpiadi…e non solo per partecipare, ma per cercare di essere protagonista”.

“Come non essere soddisfatto – le parole di Giovanni Grano – Non gareggiavo dal campionato italiano di mezza maratona a metà febbraio, già riuscire a esserci è stato un successo, concludere la giornata col personale e il titolo tricolore è il massimo”.

Per Reggio Emilia si è trattato del terzo campionato italiano di maratona ospitato, a 44 anni dall’ultima volta. La quarta sarà il 12 dicembre 2021, quando toccherà alla 25esima edizione della Maratona di Reggio Emilia-Città del Tricolore ospitare la sfida tricolore.

I podi

Uomini assoluti: 1 Olivier Irabaruta (Burundi, Quercia Trentinagrana) 2h12’41, 2 Onesphore Nzikwinkunda (Burundi, Casone Noceto) 2h14’18, 3 Giovanni Grano (Atletica Isernia) 2h14’31.

Uomini tricolore: 1 Giovanni Grano (Atletica Isernia) 2h14’31, 2 Alessio Terrasi (Parco Alpi Apuane) 2h17’41, 3 Salvatore Gambino (DK Runners Milano) 2h18’08.

Donne assoluti: 1 Giovanna Epis (Carabinieri) 2h28’03, 2 Charlotta Fougberg (Svezia) 2h28’55, 3 Clementine Mukandanga (Ruanda) 2h32’24.

Donne tricolore: 1 Giovanna Epis (Carabinieri) 2h28’03, 2 Anna Incerti (Fiamme Azzurre) 2h35’40, 3 Catherine Bertone (Atletica Calvesi) 2h39’39.

Classifiche complete su TDS al seguente link: https://tds.sport/it/race/11927

Differita Rai: una sintesi della gara andrà in onda martedì 15 dicembre su RaiSport, dalle ore 22.45 alle 23.30.