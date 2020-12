Da lunedì 14 dicembre cambia l’orario di operatività dei servizi telefonici per prenotare visite ed esami tramite il Servizio Sanitario Nazionale e la Libera Professione. Il nuovo orario sarà dal lunedì al venerdi dalle ore 7.45 alle ore 18; il Sabato dalle ore 8 alle ore 12.30. La rimodulazione oraria è stata predisposta tenendo in considerazione il numero di chiamate ricevute dai cittadini nelle diverse fasce orarie. Il numero verde per prenotare le prestazioni nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) resta 800 425 036-tasti 1,2,3.

Cambia inoltre il numero telefonico per prenotare le prestazioni in regime di Libera Professione (LP). Il nuovo numero è: 0522-338977. Per una settimana resterà funzionante anche il vecchio numero.

Le modalità di prenotazioni ad oggi possibili per i cittadini sono:

-Cuptel numero verde 800 425 036: prenotazione degli accessi ai punti prelievo e di tutte le prestazioni con il Servizio Sanitario Nazionale.

-Farmacup e Medicup: prenotazione degli accessi ai punti prelievo e di tutte le prestazioni: SSN, privati accreditati e Libera Professione per tutte le priorità

-Cup sportelli: solo prenotazioni per urgenze U e B e accessi diretti per i prelievi di gravide, Tao e bambini.

-Cupweb: prenotazione delle agende presenti, SSN solo prime prestazioni e Libera professione.

-Privati Accreditati: prenotazione delle prestazioni erogate dalla singola struttura, previste nel contratto di fornitura.

-Libera Professione: nuovo numero 0522-338977.