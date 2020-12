Da lunedì 14 dicembre sarà chiusa al traffico veicolare la galleria Seminario, dal km 77,900 al km 80,500 della strada statale 63 “del Valico del Cerreto”, tra Cà del Merlo e Migliara. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di posa di cavi telefonici a fibra ottica.

Di fatto il traffico verrà deviato lungo il vecchio tracciato della Statale 63 (che transita lungo le località Campo dell’Oppio, La Quercia) per poi arrivare a Casina e tornare sul tracciato abituale a valle del paese. Si potrà anche optare per il transito da Marola, e poi scendere comunque a Casina. In senso a salire sono ovviamente disponibili le stesse strade.

Sulla chiusura afferma il Sindaco di Casina, Stefano Costi: “Si tratta di un intervento importante e che durerà pochi giorni, per cui chiediamo agli automobilisti di sopportare alcuni disagi: è un momento in cui questa chiusura si aggiunge a quella della galleria Casina, tra Migliara e lo svincolo per entrare nel capoluogo, che da diversi giorni porta il traffico a transitare lungo via Candarietta e via Cà Matta, che sono abbastanza tortuose e in alcuni punti piuttosto strette. Anche ai residenti chiediamo di pazientare ancora alcuni giorni: questo cantiere dovrebbe terminare, secondo i programmi, prima di Natale. La manutenzione della statale 63, e delle sue gallerie, è del resto di grande importanza per tutto l’Appennino, l’abbiamo richiesta come Sindaci in molteplici occasioni, così come diverse volte abbiamo sollecitato gli interventi per migliorare la copertura della banda larga sul territorio, nell’ambito della quale rientra il lavoro di Telecom, per cui non possiamo che essere soddisfatti di questi interventi”.