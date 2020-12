Traffico regolare anche oggi sui circa mille chilometri di rete stradale provinciale, nonostante le intense e prolungate precipitazioni, anche a carattere nevoso, degli ultimi giorni abbiano inevitabilmente creato qualche danno e conseguente disagio.

Dopo gli interventi dei giorni scorsi, oggi le squadre del Reparto Sud del Servizio manutenzione sono state impegnate, in particolare, sulla Sp 103, poco sotto Taviano di Ramiseto, per chiudere con il cemento alcune crepe ed evitare infiltrazioni che andrebbero a peggiorare velocemente la situazione. La circolazione, anche sulla Sp 103, avviene comunque regolarmente a doppio senso di marcia, ma l’invito è sempre quello di guidare con prudenza e rispettando i limiti di velocità, in particolare durante le ore più fredde ed in caso di maltempo.