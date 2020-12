Il grande Albero di Natale in Piazza Libertà illuminato a festa. Come da tradizione, la sera dell’Immacolata si sono accese a Maranello le luci del grande albero in piazza, dando il via al periodo delle Feste che quest’anno vede le luminarie accese su tutto il territorio comunale, con una particolare attenzione alle frazioni. Si tratta di una delle iniziative che vedono affiancati commercianti, Comune e Consorzio nel periodo natalizio. “L’albero illuminato è simbolo di speranza e rinascita”, commenta il sindaco Luigi Zironi, “un allestimento molto amato dai maranellesi ai quali auguriamo di trascorrere queste feste in pace e serenità”.



