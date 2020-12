Ieri sera intorno alle 20:00, un’auto con solo il conducente a bordo per cause in via di accertamento ha sbandato ed è finita nel canale attiguo alla carreggiata lungo la SP3, la Trasversale di Pianura, nel territorio comunale di Castel Maggiore. La persona alla guida ha fatto in tempo ad uscire autonomamente dall’abitacolo e a trovare riparo sul tetto dell’autoveicolo.

I carabinieri hanno allertato il 115 che è sopraggiunto con una squadra, l’autogrù e il nucleo sommozzatori. I subacquei dei vigili del fuoco hanno raggiunto la persona e l’hanno portata in sicurezza a terra. Affidata alle cure del 118 presente con automedica e ambulanza, è stata in seguito trasferita in ospedale al Maggiore. I vigili del fuoco hanno, poi, eseguito con l’autogrù il recupero della vettura. I carabinieri hanno assistito le operazioni di soccorso.