Un pensionato ultracentenario che viveva solo, è morto nell’incendio di un appartamento nella notte in via Fioravanti a Bologna. Un’altra persona, una donna, sarebbe rimasta ferita. I Vigili del fuoco sono intervenuti verso le ore 05:30. Le squadre sul posto hanno controllato e spento il rogo, che ha provocato danni ingenti, trovando l’anziano privo di vita all’interno dell’appartamento andato in fiamme. Le famiglie residenti ai civici 5 e 7 sono state fatte evacuare, solo alcune sono rientrate nelle loro abitazioni qualche ora più tardi dopo le verifiche del caso, altre alloggiate presso parenti. Presenti sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, anche le forze dell’ordine e il 118.



