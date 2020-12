Nella giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno proceduto all’identificazione di 392 persone, al controllo di 246 veicoli e di un centinaio di esercizi pubblici, durante i servizi relativi alle “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”. Decine di persone sono state sanzionate dai Carabinieri per aver violato la normativa anti Covid-19.

Tra le sanzioni rilevate, oltre al mancato utilizzo della mascherina di protezione e agli spostamenti “fuori orario” avvenuti senza motivazione, i Carabinieri della Stazione di Dozza hanno proceduto all’applicazione della sanzione accessoria della chiusura di un pubblico esercizio per cinque giorni. E’ successo alle ore 20:30 di ieri, quando un automobilista dall’occhio acuto ha telefonato ai militari, dicendo loro che, transitando davanti all’ingresso del locale, chiuso e con la serranda abbassata, aveva intravisto una folla di persone ammassate davanti al bancone del salone. All’arrivo dei Carabinieri una ventina di clienti che si trovavano all’interno per prepararsi a una serata danzante, si sono dileguati velocemente, mentre il gestore del locale, che era già stato identificato il mese scorso durante un’attività ispettiva dei Carabinieri, è stato sanzionato e invitato a chiudere il locale per la durata prevista dalla sanzione accessoria inflittagli.