Nuvolosità variabile ed irregolare nella giornata; localmente più compatta per nubi basse e stratificate in mattinata lungo i rilievi e sulla pianura centro-occidentale a cui potranno essere associate deboli precipitazioni sparse. Quota neve compresa tra i 600 metri dei rilievi occidentali e 1000 di quelli orientali. Dal pomeriggio tendenza ad esaurimento dei fenomeni con nuvolosità in attenuazione. Temperature: minime senza variazioni di rilievo comprese tra 5 e 6 gradi; massime comprese tra 7 e 9 gradi. Venti: deboli di direzione variabile. Mare: da poco mosso a localmente mosso con moto ondoso in attenuazione.

(Arpae)