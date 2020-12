Riconosciuto dai carabinieri della stazione di Novellara lungo via d’Azeglio, alla guida senza patente di una Fiat Croma, è stato inseguito e fermato dai militari che di recente lo avevano già denunciato per la medesima ipotesi delittuosa. Per impedire che l’auto che conduceva – risultata fittiziamente intestata ad altra persona su cui stanno convergendo le indagini dei carabinieri – fosse caricata sul carroattrezzi perché sequestrata, ha danneggiato il blocco di accensione strappandolo letteralmente, per poi in preda a un raptus di follia infrangere il parabrezza della stessa auto utilizzando una sedia. E’ successo ieri pomeriggio nel corso di un’attività di controllo del territorio.

Per questi motivi i carabinieri della stazione di Novellara hanno denunciato per guida in stato di ebrezza e danneggiamento di cose sottoposte a sequestro un 20enne abitante a Guastalla, con precedenti specifici in tema di guida senza patente. Sulla Fiat Croma sequestrata sono in corso ora accertamenti da parte dei carabinieri nei confronti del proprietario, nella forte ipotesi ravvisata a suo carico di intestazione fittizia di auto risultando lo stesso da preliminari accertamenti svolti, essere proprietario di decine di autoveicoli.