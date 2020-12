Da mercoledì 9 dicembre a San Felice sul Panaro la biblioteca comunale “Campi-Costa Giani” di via Campi, 41 è aperta per i soli servizi di prestito e restituzione dei documenti, secondo il seguente orario: lunedì 8.30-13.30, martedì 15-19, mercoledì 8.30-13.30, giovedì chiusa, venerdì 8.30-13.30, sabato 9-12. Chiuse le sale studio e non vengono effettuati il servizio internet e di stampe. L’accesso è regolamentato nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica in applicazione del Dpcm del 4 dicembre 2020.



