Condividere il Natale con chi ne ha bisogno: con questa considerazione il Centro Sociale Pertini ha lanciato l’iniziativa ‘Regalo sospeso… in scatola’, un progetto di solidarietà per condividere lo stupore e la magia del Natale con chi è in difficoltà, con la collaborazione della Pro Loco e il sostegno del Comune.

Ispirati dal progetto «Scatole di Natale – Milano» di Marion Pizzato, gli ideatori vogliono portare anche a Castel Maggiore questa esperienza di condivisione, perché il Natale è dono, è stupore, è calore e deve esserlo per tutti!

L’iniziativa lanciata sui social locali ha riscosso un enorme successo di pubblico, ora occorre che l’interesse e il plauso espresso da oltre 10.000 cittadini si concretizzi seguendo le indicazioni date dai promotori:

Cosa puoi fare:

Prendi una scatola da scarpe e mettici dentro:

1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc)

1 cosa golosa (cibo non deperibile)

1 passatempo (libro, rivista, matite, cruciverba ecc),

1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc,)

1 messaggio personale, perché le parole valgono più degli oggetti!

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età)

Qualche precisazione:

• La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato

• La Cosa Golosa e il Prodotto di Bellezza: devono essere nuovi

• Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola! Può essere un messaggio, una frase, il disegno di un bambino…

Per la Scatola Bimbo indicare sempre età e sesso sulla scatola

Dove e quando portarla:

Al Centro sociale Pertini Via Lirone, 30 – Castel Maggiore – Bologna

SABATO 12 dicembre dalle 15 alle 19 o

DOMENICA 13 dicembre dalle 15 alle 19

Tutte le precauzioni anti covid-19 saranno rispettate quindi vieni munito di mascherina ed evita gli assembramenti!

A chi andranno le scatole?

Alle famiglie del nostro territorio che vivono in difficoltà

E’ una iniziativa del CENTRO SOCIALE SANDRO PERTINI con la collaborazione della PRO LOCO CASTEL MAGGIORE e del COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Info: regaloinscatola.cm@gmail.com