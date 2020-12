Proseguono le attività di controllo del territorio dell’arma dei carabinieri, soprattutto sull’emergenza sanitaria, con riguardo al rispetto delle disposizioni anti contagio. I servizi espletati nei giorni scorsi, con funzioni di verifica del rispetto del DPCM e anti assembramento effettuati anche in concorso con la Guardia di Finanza e con le Polizie Locali nel territorio provinciale hanno permesso, alla stazione carabinieri di Pievepelago di elevare tre sanzioni amministrative per violazione del divieto di spostamento senza giustificato motivo in orario non consentito.

Mentre l’aliquota radiomobile della compagnia di Pavullo ha proceduto ad elevare due sanzioni per violazione del divieto di spostamento senza giustificato motivo, contestate a due persone in giro con le proprie autovetture in centro abitato.

La Tenenza di Vignola, nella nottata ha elevato altre due sanzioni amministrative nei confronti di due persone sorprese in violazione del divieto di mobilità, in orario notturno, senza giustificato motivo.