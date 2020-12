Riaperta intorno alle 13 via Emilia est a Modena in località Fossalta e, subito dopo, anche il ponte di Sant’Ambrogio. I lavori di pulizia in corso da questa mattina, infatti, hanno consentito ai tecnici di Hera, con il supporto della Polizia locale, di ripristinare le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura stradale. Sul ponte è intervenuta Anas.

Nel frattempo, tecnici del Comune e della Regione, insieme ai volontari della Protezione civile, sono impegnati nell’aiuto alla popolazione per la pulizia da fango e melma delle abitazioni e delle aziende della zona.

La roulotte dei volontari della Protezione civile collocata a lato della via Emilia rappresenta il punto di riferimento per l’organizzazione delle squadre e per la programmazione degli interventi.