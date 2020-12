Dopo i primi minuti quasi alla pari, il Valdagno sfrutta al meglio le occasioni che si crea, e riesce ad ottenere un rassicurante vantaggio.

Lo Scandiano non riesce a concretizzare due belle azioni e i tiri di Josep Hernandez non entrano in porta.

Un primo tempo che quindi termina 4 a 0, ma che peraltro non rende merito ai rosso blu.

Lo Scandiano inizia il 2° tempo motivato e carico, e con una bellissima azione personale il Capitano Alessandro Franchi riesce a ridurre le distanze.

Lo Scandiano dimostra una grande tenuta atletica, creando buone occasioni da rete, e bloccando ogni tentativo del Valdagno che si ferma alle 4 reti del primo tempo.

Sicuramente si trattava di un’impresa improba per i padroni di casa, ma l’occasione è servita per avere la dimostrazione che il duro lavoro svolto in questo periodo di sospensione forzato ha portato i suoi frutti perchè la squadra ha tenuto bene atleticamente e ha lottato fino al fischio finale, con grinta e determinazione.

Prossimo incontro martedì 8 dicembre in trasferta contro il Lodi.

(in foto Alessandro Franchi)