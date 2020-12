1 arrestato, 26 denunciati, quasi 3.000 persone controllate, 22 violazioni amministrative elevate e 16 veicoli ispezionati. Sono questi i risultati dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria dell’Emilia Romagna nella settimana appena trascorsa. 308 le pattuglie impegnate sull’intero territorio regionale; 40 a bordo di 54 treni e 50 i servizi di controllo lungo la linea ferroviaria, sia in uniforme che in abiti civili con lo scopo di vigilare sulla sicurezza dei viaggiatori presenti nelle principali stazioni e a bordo dei treni.

Nella serata di ieri, domenica 6 dicembre, gli agenti del Settore Operativo di Bologna C.le hanno tratto in arresto un ventunenne naturalizzato italiano, pregiudicato, resosi responsabile di tentata rapina ai danni di una ragazza diciottenne. Il giovane, unitamente ad un altro soggetto, datosi alla fuga, all’ingresso della stazione di Bologna C.le, ha aggredito a calci e pugni una giovane coppia, cercando di strappare le catenine che la ragazza portava al collo. L’intervento degli uomini della Polfer, che ha consentito di bloccare uno dei due aggressori, ha evitato conseguenze peggiori per i due malcapitati. Il giovane, tratto in arresto, verrà giudicato stamattina con rito direttissimo.

Le denunce sono relative a vari reati quali: resistenza a pubblico ufficiale, violazione delle norme riguardanti il soggiorno degli stranieri in Italia, aggressione, percosse, ubriachezza, rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, false attestazioni sull’identità personale e possesso di stupefacenti.