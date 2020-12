Rottura argine destro del Panaro zona Gaggio di Castelfranco. Evacuazione in corso di diverse abitazioni.

Sono state predisposte, nel rispetto della normativa vigente relativa all’emergenza covid, tre strutture dedicate all’accoglienza di eventuali sfollati: il PalaReggiani, la Palestra delle Scuole Guinizelli e la Palestra delle Scuole “Rosse”.

E’ chiuso un tratto della ferrovia tra Castelfranco e Modena e sono state chiuse alcune strade: via Bonvino, via Viazza e via Tronco, che sono sott’acqua.

Sul posto vigili del fuoco e protezione civile per assistere la popolazione. Aipo sta intervenendo sull’argine.

Chiusa Strada Scartazza, nel tratto da Strada Collegara verso via Emilia Est a Modena.

Gli abitanti delle zone lungo il Secchia e il Panaro sono stati invitati di portarsi ai piani alti e mettere in sicurezza beni mobili.

Nella notte era stata chiusa, in via precauzionale, la via Emilia Est nel tratto compreso tra via Caduti sul Lavoro e via Scartazza. Si consiglia di utilizzare la via Vignolese in entrata e in uscita dalla città.

Chiusa anche via Curtatona. Chiusi Ponte Alto e Ponte dell’Uccellino sul Secchia.

Nel corso della giornata di oggi, prosegue l’attività di monitoraggio degli argini.