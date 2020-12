Da questa mattina squadre dei Vigili del fuoco in assetto alluvionale, provenienti anche da Bologna, sono impegnate a Modena tra le zone di Gaggio e Nonantola, per l’evacuazione di persone rimaste bloccate dall’acqua nelle proprie abitazioni dopo la rottura degli argini del fiume Panaro. Sul posto, in rinforzo al locale personale, è stato disposto dal Centro Operativo Nazionale l’invio di sezioni operative anche dal Piemonte e dalla Toscana.

A Modena si comunica la chiusa via Nonantolana dalla tangenziale di Modena direzione Nonantola. Da Castelfranco si segnala la chiusura di alcune strade: via Bonvino, via Viazza e Via Tronco e della Via Emilia da e per Modena (zona Fossalta).

Nelle immagini le ispezioni dei locali allagati dall’acqua e le evacuazioni di persone bloccate in casa effettuate dai Vigili del fuoco nella zona di Gaggio.