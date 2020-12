Come gruppo sassolesi abbiamo sempre appoggiato la scelta di aderire ad un concordato per Sgp e vedere, oggi, che gli sforzi fatti hanno permesso di salvare i servizi di cui questa città ha bisogno è motivo di orgoglio.

Siamo tutti concordi di aver raggiunto un grande traguardo; le critiche politiche riguardano solo il passato, più o meno antico, che a volte sarebbe opportuno lasciarsi alle spalle. Questo non per dimenticare ma per proseguire, senza inutili rivendicazioni, nel percorso che ha intrapreso Sassuolo chiudendo il concordato, riconsiderando opere che la città aveva smesso di credere fattibili.

Puntiamo ad avere una città sempre più efficiente e bella, pertanto grazie a chi ha lavorato e grazie a chi sta lavorando per giungere a questo obiettivo.

Lucenti Alessandro capogruppo Gruppo Sassolesi