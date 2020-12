In occasione della festività dell’Immacolata, 8 dicembre, per tutti i Comuni della provincia di Reggio Emilia e per tutte le zone del Comune di Reggio Emilia servite da raccolta rifiuti porta-a-porta a 3 frazioni (organico, indifferenziato e Giroverde), la raccolta del rifiuto indifferenziato prevista per la giornata di martedì verrà svolta regolarmente. Le raccolte del rifiuto organico e del Giroverde sono invece sospese.

Per le zone del forese del Comune di Reggio Emilia, dove è prevista una raccolta rifiuti porta-a-porta integrale (per tutte le frazioni di rifiuto), relativamente alla raccolta di plastica, carta e vetro-barattolame occorre attenersi a quanto indicato nel calendario consegnato a ciascuna utenza, ossia anticipare o posticipare l’esposizione del contenitore, in base a quanto riportato sullo stesso nella sezione “la raccolta differenziata nelle festività”. La raccolta del rifiuto indifferenziato nella zona Lilla e nella zona Gialla sarà svolta regolarmente. Le raccolte del rifiuto organico e del Giroverde sono invece sospese.

Per le utenze presenti nel centro storico di Reggio, si ricorda di non esporre il contenitore del rifiuto organico ma di attenersi a quanto riportato sul calendario consegnato a ciascuna utenza; la raccolta del rifiuto indifferenziato verrà invece eseguita regolarmente. Le utenze non domestiche (negozi, attività commerciali, servizi) devono attenersi a quanto riportato sul calendario.

Resteranno chiusi per la sola giornata dell’8 dicembre, tutti i Centri di Raccolta presenti in provincia.

Si rammenta che, per agevolare i cittadini nelle operazioni di raccolta, sono attive le Ecostation e le Mini Ecostation, ovvero ecostazioni fisse di conferimento dei rifiuti a servizio di tutte le utenze, sia domestiche sia non domestiche.

Ecostation e Mini Ecostation funzionano tramite l’utilizzo della tessera sanitaria dell’intestatario del contratto di igiene urbana (per le utenze domestiche) e attraverso la ecocard (per le utenze non domestiche) e sono dotate di sportelli per il conferimento dei materiali. Per il rifiuto residuo possono essere utilizzati comuni sacchi neri o borsine della spesa di volume non superiore ai 40 litri, compatibilmente con le dimensioni della bocchetta di conferimento, mentre per il rifiuto organico si raccomanda di utilizzare esclusivamente sacchetti biodegradabili.

Martedì 8 dicembre il Punto Ambiente di Piazza della Vittoria resterà chiuso così come resteranno non operativi i Punti Mobili di Distribuzione.

E’ sospeso per la sola giornata di Martedì 8 dicembre, il servizio di raccolta ingombranti a domicilio.

Per informazioni restano a disposizione dei cittadini il numero verde 800 212607 aperto da lunedì a venerdì (esclusi i festivi) dalle ore 8 alle 17 e il sabato dalle ore 8 alle 13.

E’ possibile anche scrivere all’indirizzo di posta ambiente.emilia@gruppoiren.it.

Iren ricorda nuovamente agli utenti di attenersi alle regole disposte al contenimento del Coronavirus.