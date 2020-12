Il consiglio direttivo della Proloco in accordo con l’amministrazione comunale visto il protrarsi del periodo di emergenza causa COVID-19 hanno deciso di annullare l’undicesima edizione della cicciolata prevista per domenica 17 gennaio 2021 a Casalgrande.

“Crediamo sia importante adesso più che mani non abbassare la guardia” dichiara il Presidente Massimo Villano. “Dispiace dover annullare una manifestazione così importante e ormai radicata non solo nel nostro comune, ma non c’è la sentiamo di mettere a rischio l’incolumità dei partecipanti e degli stessi organizzatori”.

“Nella stessa giornata – ricorda il Presidente – era prevista l’estrazione della lotteria COMMERCIO & SOLIDARIETA’ per la quale abbiamo chiesto una proroga, in accordo con l’amministrazione comunale, agli organi competenti con estrazione che si farà non appena sarà consentito. Intanto si possono continuare ad acquistare presso i negozi associati alla proloco i biglietti che, ricordiamo, contribuiranno non solo ad assegnare 2500€ di montepremi, ma a consegnare ad EMA un contributo che servirà per finanziare l’acquisto di un nuovo mezzo di soccorso”.

“Vorrei a nome di tutto il consiglio direttivo – aggiunge Villano – ringraziare i commercianti che ci stanno dando una mano, considerando che purtroppo anche per loro il periodo non è dei migliori. Invitiamo tutti coloro che già hanno acquistato il biglietto a custodirlo, controllando le pagine social del comune di Casalgrande e della Proloco, così come i rispettivi siti istituzionali, poiché i biglietti acquistati sono e resteranno validi fino alla data dell’estrazione. Tutte le comunicazioni saranno date attraverso i canali ufficiai, recandosi presso la sede della proloco nei giorni di apertura o anche attraverso i numeri di telefono riportati dietro al biglietto”.