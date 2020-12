Proseguono i controlli disposti dal Questore di Reggio Emilia per vigilare sul corretto rispetto delle norme anti-Covid in tutta la città. Al servizio hanno preso parte equipaggi dipendenti unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine e della locale Polizia Municipale.

Sono stati effettuati due posti di controllo dove sono state controllare 20 auto e identificate 45 persone. Il servizio è continuato sul quadrilatero che interessa via Secchi identificando due cittadini stranieri non in regola con il soggiorno. Il primo, classe 81, è stato denunciato all’Autorità poiché inottemperante al decreto di espulsione, mentre il secondo, classe 92, è stato denunciato sia in quanto inottemperante al decreto di espulsione dal territorio nazionale che per possesso di strumenti atti all’offesa della persona (spray al peperoncino e ed un coltello).