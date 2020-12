La prima interrogazione in programma nel corso del Consiglio Comunale di ieri sera era a firma del capogruppo di Forza Italia Davide Capezzera ed aveva ad oggetto “Problemi di traffico veicolare presenti in zona Polo Scolastico Itis A.Volta, succursale A.F.Formiggini e Circonvallazione Sud”.

“Si chiede al Sindaco – recita l’interrogazione – quali siano le azioni volte a sollecitare la provincia di Modena alla risoluzione dei problemi di traffico veicolare, presenti in zona polo scolastico, quali siano i provvedimenti adottati dal comune per sopperire, in modo temporaneo, a questa situazione di disagio”.

Ha risposto il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani.

“Le strutture presenti sono di competenza della Provincia. Il problema potrebbe avere definitiva soluzione solo a fronte di una potenziata e dedicata viabilità a favore del Polo scolastico da concordare con la Provincia stessa che ho incontrato in data 23/11/2020. Il servizio viabilità di SGP e la PM si sono attivati per rilevare quali sono le dinamiche di traffico rilevate alla mattina prima dell’inizio delle lezioni e nell’orario compreso tra le 13 e le 14 al termine delle lezioni, rilevando problematiche differenti tra i due orari, discutendoli con gli altri soggetti investiti dalla problematica, ovvero con il comandante della P.M. Stefano Faso, con AMO e con SETA, ed ipotizzando alcuni interventi, in via sperimentale, comunque temporanei e non risolutivi, per cercare di alleviare il disagio procurato ai cittadini che accompagnano i figli a scuola o percorrono le strade interessate.

Gli interventi ipotizzati sono i seguenti:

a) Posa di fittoni sulla pista ciclabile (primo tratto) di Via Nievo b) Sbarra a protezione dell’ingresso della carreggiata prospiciente gli edifici scolastici per consentire un agile deflusso dei bus c) sono previste sanzioni da parte della Polizia Municipale per chi non rispetterà i divieti di transito e sosta sopra individuati.

Per tutti gli interventi era stata valutata l’opportunità di effettuare un periodo di prova (i cui giorni erano già stati calendarizzati) delle proposte sopra individuate, anche grazie al supporto della polizia municipale, prima di renderle strutturali.

Tuttavia non è stato possibile effettuare suddetta prova in quanto il DPCM 3/11/2020 ha introdotto la didattica a distanza per tutte le scuole di grado superiore, pertanto verrà riprogrammata appena possibile.

Sono inoltre stati effettuati servizi di mitigazione del traffico da parte della Polizia Municipale sia sulla circonvallazione in ingresso Polo scolastico e sia sulla Via per san Michele, in prossimità della Via che adduce al sottostante Polo scolastico.

Infine si comunica che abbiamo convenuto di sensibilizzare i dirigenti scolastici del polo scolastico affinché inviino una lettera alle famiglie degli alunni nella quale si chiede di far scendere gli studenti, che non usufruiscono del trasporto scolastico e che arrivano con mezzi privati, in zona Pontenuovo o dalla Piscina comunale in modo da alleviare i disagi intorno all’anello del Polo scolastico”.