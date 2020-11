Le volontarie e i volontari del Gruppo Aurora Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori vicini ai pazienti del Centro Oncologico Modenese sempre. Anche in questo tempo sospeso ed eccezionale, mentre i servizi di accoglienza e aiuto sono sospesi per l’emergenza Covid, le donne e gli uomini del Gruppo Aurora, hanno voluto esprimere i loro sentimenti e volontà di dono con un gesto simbolico di vicinanza.

Sono stati addobbati oggi cinque bellissimi alberi di Natale, affinché pazienti e famigliari sentano, durante tutto il periodo dell’avvento, l’affetto e l’attenzione dei volontari.

Un gesto semplice nell’aspetto, frutto di fantasia e impegno, che significa, per ogni singolo volontario, un messaggio: “anche se non posso essere al tuo fianco in questo periodo, mi stai a cuore e sono con te, con voi, percorrendo, nella mia mente, il cammino delle cure con te, con voi”.