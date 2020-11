I militari del I Gruppo della Guardia di Finanza di Bologna e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Aeroporto Marconi, hanno rinvenuto e sequestrato, in quattro distinte operazioni di servizio, oltre 100 kg di medicinali contraffatti. Le attività sono frutto dell’intensificazione dei controlli in ambito aeroportuale finalizzati a prevenire le paventate introduzioni di finti medicinali anti-Covid ed in previsione dei futuribili tentavi di contraffazione dei vaccini.

In tale contesto, durante i controlli su voli provenienti dall’Africa, sono stati rinvenuti quasi 100 kg tra antibiotici, anti infiammatori, cortisonici, lassativi, curativi di disfunzione erettile (in dosaggi superiori a quelli normalmente in commercio), integratori e creme cosmetiche, sprovvisti di idonea certificazione medico sanitaria.

L’introduzione di farmaci sul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell’AIFA è vietata. I prodotti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e i responsabili denunciati alla locale Procura della Repubblica.