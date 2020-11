Eludendo i rispettivi contattatori e allacciandosi alla rete pubblica erano riusciti a ottenere fornitura di energia elettrica a gratis per 7 unità abitative complessive. A scoprirlo i carabinieri della stazione di Quattro Castella che, attraverso gli approfondimenti investigativi conseguenti alle segnalazioni giunte dall’ente fornitore di energia elettrica, hanno accertato l’illecita condotta di 7 persone che da tempo vampirizzavano la rete elettrica pubblica. Per questi motivi hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia quattro donne (una 49enne, due 35enni e una 68enne) e tre uomini di 48, 28 e 37 anni, tutti residenti a Quattro Castella e tutti accusati di concorso in furto aggravato e continuato.

A scoprire l’allaccio abusivo che garantiva l’erogazione della fornitura di energia elettrica a 7 unità abitative, sono stati gli operai della stessa società che gestisce l’erogazione di energia nel corso dei lavori di manutenzione delle linea elettrica. La questione è quindi giunta ai carabinieri della stazione di Quattro Castella che hanno avviato le indagini. Gli accertamenti hanno portato a verificare che la dotazione abusiva di energia elettrica andava avanti da diverso tempo con un consumo stimato in varie migliaia di kw. Accertati i fatti, mentre i tecnici provvedevano a ripristinare lo stato dei luoghi rimuovendo l’allaccio abusivo, i carabinieri di Quattro Castella procedevano a denunciare le 4 donne e i 3 uomini in stato di libertà.