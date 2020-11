La Scuderia Ferrari nel sedicesimo GP del Bahrain di Formula 1 ha raccolto solamente un punto grazie al decimo posto di Charles Leclerc. Sebastian Vettel si è piazzato 13°.

Gestione difficile. Dopo un buon avvio, in cui Charles è riuscito a salire fino alla settima posizione, il pilota monegasco ha perso alcune posizioni ed è tornato a lottare a cavallo del decimo posto, che ha effettivamente portato a casa. Sebastian, invece, finito in fondo al gruppo per evitare la vettura incidentata di Lance Stroll, è stato costretto a una gara nelle retrovie e non è riuscito a centrare una posizione in zona punti.

Stesso luogo, pista diversa. Il Mondiale di Formula 1 ora rimane in Bahrain dove la settimana prossima andrà in scena il Gran Premio di Sakhir che si volgerà nello stesso impianto ma sulla velocissima configurazione Outer Track.