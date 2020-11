È la Green Warriors che non ti aspetti quella che supera 3-1 la capolista Acqua e Sapone Roma! Per le neroverdi, una prestazione magistrale che fa dimenticare in fretta la sconfitta subita sette giorni fa contro Torino.

Le ragazze di coach Barbolini salgono così al terzo posto in classifica generale con 14 punti – solo una lunghezza di distanza dalla vetta occupata in condominio da Roma e Pinerolo – e guardano con ritrovata fiducia alla sfida di sabato prossimo in casa dell’Eurospin.